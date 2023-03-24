Рубини: Экономику США засасывает «Бермудский треугольник»

Главный экономист Atlas Capital Team Нуриэль Рубини любит делать прогнозы. Нередко они сбываются, как, например, сбылся его прогноз мирового финансового кризиса в 2008 году, за что он получил звучное прозвище «доктор Рок».

Особенно востребованы прогнозы Рубини в такие высоко волатильные и неспокойные времена, как нынешние дни: прошлый год выдался для мировых финансовых рынков крайне неудачным, а в этом к начавшемуся ровно 13 месяцев назад резкому обострению геополитической обстановки на планете прибавился еще и банковский кризис, вызванный недавним крахом банков Silicon Valley Bank и Credite Suisse. Кстати, именно события в банковской сфере заставили доктора Дума вновь достать магическое зеркало. Сейчас Рубини предрекает экономике США сползание в «Бермудский треугольник», с которым он сравнивает надвигающийся кризис, способный конкурировать с кризисом 2008 года, пишет Business Insider.

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В интервью подкасту «Forward Thinking» Глобального института McKinsey Рубини предупредил, что подтолкнуть экономику к очередному финансовому кризису могут главы центробанков, которые продолжают ужесточать монетарную политику, не обращая внимания на развивающийся банковский кризис. Уже после интервью Рубини ФРС и Bank of England дружно подняли учетную ставку на 0,25%, продолжая бороться с инфляцией. Известный экономист уверен, что столь агрессивная политика ФРС может поставить экономику США под давление трех разных стрессовых факторов, связанных с учетной ставкой.

Во-первых, такие высокие ставки могут легко столкнуть экономику в рецессию и таким образом сократить доходы как для домовладений, так и для компаний.

Во-вторых, высокие ставки означают, что компаниям приходится бороться все более дорогим заимствованиям и снижающейся ликвидности, которые давят на цены на активы. В прошлом году цена акций в США снизилась на 20% в немалой степени как раз из-за того, что Джером Пауэлл весь год агрессивно поднимал учетную ставку. В этом году рынок ценных бумаг ждет, по прогнозам экспертов, еще более сильный обвал.

И наконец, в-третьих, высокие учетные ставки провоцируют рост как частных, так и общественных долгов, которые накапливаются, по словам Рубини во время низких ставок. Он обратил внимание во время интервью на так называемых банкротов «зомби», среди которых и домохозяйства, и компании, и правительства.

«Возникает Бермудский треугольник,- объяснил Нуриэль Рубини.- Ваши доходы и стоимость ценных бумаг попадают под сильное давление, при этом начинает (резко) расти стоимость финансирования вашего долга. Вы быстро попадаете в очень тяжелую ситуацию, если ваше домохозяйство или компания имеют высокую долю заемных средств. Когда в такой ситуацию оказывается множество людей, это значит, что пришел системный долговой кризис домохозяйств, как было во время кризиса 2008 года».

В нынешнем прогнозе кризиса, который надвигается на американскую экономику, по мнению Рубини, все самое худшее из стагфляции 70-х годов прошлого века объединится с главными проблемами кризиса 2008 года: сильная рецессия, упрямая инфляция, которая уже больше года никак не хочет снижаться несмотря на все принимаемые властями меры; и быстро растущую гору долга, которая замедляет глобальное развитие экономики. Доктор Дум вместе с другими известными экономистами резко критиковал агрессивную политику ФРС агрессивного подъема учетной ставки. Все больше экономистов призывают центробанки перестать поднимать ставку, чтобы ничего не повредить в финансовой системе. Доктор Дум с ними полностью согласен. Он уверен, что ФРС не победить независимо от того, что она делает с учетными ставками.

