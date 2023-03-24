Евросаммит проходит на фоне острых франко-германских разногласий

Все чаще в жизни Евросоюза на первое место выходят противоречия между двумя главными европейскими державами. Причем количество их едва ли не с каждым днем растет. Мартовский саммит европейских лидеров проходит сейчас в Брюсселе под знаком разногласий между Берлином и Парижем по атомной энергетике и двигателям внутреннего сгорания (ДВС). Немцы, напомним, кстати, вместе с итальянцами заблокировали, причем, сделали это в последнюю минуту, когда уже все, казалось, было решено, принятие очень важного закона о запрете продаж на территории Евросоюза машин с ДВС после 2035 года, который в Брюсселе считают одной из главных составляющих «зеленого» перехода, т.е. перехода от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. Объединенная Европа поставила задачу стать к 2050 году климатически нейтральной экономикой, напоминает AFP, в которой не будет выбросов парниковых газов.

Немцы хотят, чтобы европейцам разрешили покупать и после 2035 года новые машины с ДВС, работающими на синтетических видах топлива. Французы «ответили» соседям, хотя правильнее сказать в хронологическом порядке «начали» поединок с требования отвести не газу, а атомной энергии роль главного вида энергии на время «зеленого» перехода.

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Стычка между Францией и Германией тем более примечательна, что они традиционно работали в тандеме на европейской арене. Интенсивные переговоры, которые Еврокомиссия вела с Министерством транспорта ФРГ по ДВС, пока, судя по событиям на саммите, результатов не дали. Правда, вчера поздно вечером уже после окончания первого дня саммита глава ЕК Урсула фон дер Ляйен оптимистично высказалась о судьбе переговоров, но добавила, что лидеры этот вопрос пока еще не обсуждали.

«С обеих сторон существует желание решить эту проблему»,- заявила она.

Приблизительно о том же самом – что «переговоры идут в правильном русле» - говорил накануне саммита и канцлер Шольц. Он подчеркнул, что сейчас главное – найти правильный формат.

Понять упрямство немцев несложно – у них один из сильнейших, пожалуй, в мире автопром. В Берлине хотят выбить исключение для синтетических видов топлива, которое, кстати, пока еще находится в стадии разработки. Считается, что при его производстве применяется электроэнергия, полученная при помощи технологий с низкими углеродными выбросами в атмосферу. И хотя эта технология еще нуждается в доработке, в Германии надеются, что она поможет продлить машинам с ДВС. Между прочим, в этой борьбе немцы не одиноки: кроме итальянцев, у которых тоже неплохо развит автопром, их поддерживают такие страны, как Польша и Венгрия.

Париж старается публично не критиковать поведение Германии, хотя и не скрывает своего крайне негативного отношения к франко-итальянскому предложению о ДВС на синтетическом топливе. На фоне острых противоречий лидеры главных европейских стран президент Франции Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц встретятся сегодня и проведут недолгие переговоры, содержание которых пока неизвестно.

Еще одним предметом разногласий стало продавливаемое Францией признание объединенной Европой атомной энергии как важного вспомогательного средства проведения «зеленого» процесса. На прошлой неделе ЕК обнародовала новые предложения по развитию чистых технологий. Глава Еврокомиссии признала, что атомная энергия может сыграть определенную роль в «усилиях по декарбонизации, но добавила, что речь может идти только о «передовой» атомной энергетике.

Лоббирование Парижем атомной энергии так же легко объяснить, как заинтересованность Берлина в ДВС, потому что Франция является одним из мировых лидеров в атомной энергетике. ЕК готова пойти на уступки, но речь может идти только об ядерных реакторах четвертого поколения, которые сейчас еще даже не существуют.

Атомная энергетика является таким же спорным вопросом в Европе, как ДВС. На стороне ФРГ, выступающей против АЭС, такие страны, к примеру, как Чехия и Польша. Наиболее активными противниками французского предложения, являются, например, Австрия и Люксембург.

«Она (атомная энергия) не быстрая, не дешевая и вовсе не благоприятная для климата,- объяснил позицию противников АЭС премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттель.- Если на ней появится европейский флаг, это будет мошенничество».