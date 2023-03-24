Кандидат в президенты Турции заявил, что признает все новые регионы РФ российскими

Лидер турецкой партии «Родина» (Vatan), претендент на пост президента Турции Догу Перинчек заявил, что признает Крым и новые регионы российскими.

Как пишет «РИА Новости», политик подал заявление на выдвижение своей кандидатуры на пост главы государства. Президентские выборы в стране состоятся менее чем через два месяца, для участия в них претендентам необходимо собрать по 100 тыс. подписей.

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«Около месяца назад я выступил на открытии конференции по интеграции Азербайджана в Евразию, проходившей в Баку, и был почетным гостем. Там я решительно подчеркнул, что Крым является частью территории Российской Федерации. Партия "Родина" заявила, что признает новые республики», — цитирует агентство Перинчека.

Политик и его сторонники также не признают санкции Запада против РФ и намерены укреплять экономические связи с Москвой.

Кроме того, в случае прихода к власти Перинчек планирует вывести Турцию из НАТО. Он ссылается на результаты опросов, согласно которым 80% жителей республики считают США угрозой, а 70% видят в РФ и Китае друзей. «Борьба против американского империализма и его пешек на Украине — это также борьба Турции. Поскольку расширение НАТО на восток означает усиление угрозы для Турции, мы будем вместе с Россией на украинском фронте», — подчеркивает Догу Перинчек.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Как пишет издание Hürriyet со ссылкорй на результаты опроса исследовательского центра Optimar, за действующего президента Турции Реджепа Эрдогана готовы проголосовать 47% избирателей; его главного оппонента, единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу согласны поддержать около 45%.

«Родина» представляет собой партию левого толка и придерживается идей первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, основываясь на антизападной и антиамериканской направленности. Партия, в которой состоят более 50 тыс. человек, считает себя правопреемницей созданной в 1919 году Социалистической партии рабочих и крестьян. «Родина» не представлена в парламенте, однако обладает влиянием, особенно в регионах.