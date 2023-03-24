Концерт для взрослых и уставших людей по стихам и переводам С. Я. Маршака

Творческий коллектив «Вахтанговский практикум» представляет театрализованный концерт по стихам и переводам Самуила Маршака «Чепуха». Создатели спектакля решили, что современному зрителю нужен не только серьезный диалог, основанный на классических и современных пьесах, но и неожиданный праздничный спектакль-концерт, возвращающий человека в его детские воспоминания, отражающиеся в его взрослом, то есть серьезном, взгляде на жизнь.

Иногда со взрослым человеком надо пошутить, поиграть, дать ему возможность вновь почувствовать себя ребенком, открытым и принимающим радость жизни.

Очень важно помочь человеку сохранить в себе ребенка, открытого миру, помнящего, что вселенная, в которой мы живем — бесконечна, таинственна, велика и хранит в себе множество загадок и тайн.

Концерт для взрослых и уставших людей «Чепуха» поднимает давно знакомые взрослые темы и переносит их в форму радостной детской игры, напоминая человеку, что жизнь ему дана, как дар, и только в наших руках «в музыку преобразить шум».

В спектакле звучит голос народного артиста РФ Евгения Князева.

Спектакль создан Творческим объединением «Вахтанговский Практикум» при поддержке Театра «Школа драматического искусства». Премьера 1 и 2 апреля в 19.00 (1 час 25 минут, 12+)

«Школа драматического искусства», Сцена на Новослободской, Новый зал.