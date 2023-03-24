Leroy Merlin не говорит adieu

Французская управляющая компания Adeo, входящая в группу Mulliez и являющаяся владельцем сети строительных гипермаркетов Leroy Merlin, официально сообщила сегодня о принятом решении относительно будущего своих российских магазинов.

«Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin местному руководству. После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному менеджменту должна сохранить рабочие места для 45 тысяч сотрудников», — указано в заявлении компании. В нем также уточняется, что приоритетом Adeo является ответственное отношение ко всем своим сотрудникам. При этом там признали, что давно приостановили все инвестиции в российскую часть бизнеса, а процесс передачи был начат еще несколько месяцев тому назад и проводится в соответствии со всеми международными нормами. «Сделка будет подлежать одобрению властями России», — подчеркнули в Adeo.

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Между тем, данное заявление было интерпретировано рядом средств массовой информации и экспертов как «уход из РФ» или «продажа бизнеса». В связи с этим представителю российского подразделения Leroy Merlin чуть позже пришлось выступить с разъяснениями. Было подчеркнуто, что о продаже гипермаркетов речь не идет, закрываться они не будут, а, напротив, продолжат работу в обычном режиме. Кроме того, планируется сохранить не только сотрудников, но и партнерские обязательства. Единственно, о чем пока умалчивается — грядет ли ребрендинг российских магазинов «Леруа Мерлен» или привычное клиентам название будет сохранено. Кстати, в сети уже предложили новый вариант — «Стройка и точка».

Так или иначе, стоит отметить стойкость компании из Франции, продержавшейся в России вопреки давлению западных политиков после начала спецоперации на Украине без каких-либо антисанкционных юридических маневров значительно дольше не только многих других представителей европейского бизнеса, но и даже войск Наполеона Бонапарта.

Видимо, бенефициары DIY-ритейлера до последнего пытались избегать решения, которое явно нанесет удар прежде всего по ним самим, ставя свои экономические интересы выше политики. А когда час «Х» все-таки настал, выбрали для Leroy Merlin одну из двух ставших за последний год «классическими» стратегий сохранения присутствия западных фирм в нашей стране.

Как ранее рассказывал «Эксперту» управляющий партнер специализирующейся на менеджменте и разрешении кризисов на сложных рынка международной консалтинговой группы Seitenberg Кирилл Лапин, к первой стратегии относится «заморозка» деятельности, в результате которой рыночная активность российского подразделения снижается до минимума, но при этом головная компания осуществляет необходимую поддержку местной структуры.

Ко второй — продажа условного филиала стороннему инвестору или передача его в доверительное управление локальному менеджменту с условием возможности возвращения изначальному собственнику на тех или иных условиях в тот момент, когда сделать это позволит геополитическая ситуация. Видимо, именно такой подход и наблюдается в случае с сетью Leroy Merlin, включающей 111 магазинов в 65 городах России.

Напомним, что группой Mulliez Family Associati, помимо предприятий Adeo, контролируются сети Decathlon и Auchan. И если специализирующиеся на спортивных товарах магазины «Декатлон» накрепко закрыли свои двери перед российскими покупателями спортивных товаров еще в прошлом году (было объявлено, что их выставляют на продажу, бренд доступен лишь в интенете), то гипермаркеты «Ашан», большую часть товаров в которых составляют продукты питания, продолжают работать штатно. А в ответ на все несущиеся с Запада упреки там говорят про заботу о простых россиянах и обусловленную специализацией социальную ответственность.

«"Ашан Ритейл Россия" продолжает работать на российском рынке и не планирует изменений ни в своей стратегии, ни в организации работы», — цитирует ТАСС комментарий компании, последовавший в пятницу вслед за новостями из стана Adeo. В «Ашан» при этом акцентировали внимание, что в настоящее время функционируют без инвестиций от своей материнской компании.

Похоже, что семья Мюлье, если выражаться фигурально, очень стратегически грамотно разложила все свои «яйца» по разным российским корзинам. И как бы не складывались обстоятельства в ближайшем будущем, у французов есть небезосновательная надежда, что как минимум в одной из них ничего не разобьётся.