Медведев исключил угрозу милитаризации российской экономики

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что власти страны не допустят милитаризации экономики.

«Угрозы милитаризации нашей экономики в том виде, в котором это было в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, в настоящий момент не существует. И мы ее не допустим», — цитирует Медведева ТАСС.

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По словам политика, достижение баланса между оборонной и гражданской промышленностью основано на «искусстве управления». Заместитель председателя Совбеза напомнил, что в СССР был в приоритете именно военный сектор. «Но все-таки на этом держался весь мировой баланс сил — противостояние между Варшавским договором и НАТО. И это, кстати, не давало разбалансироваться ситуации», — констатировал Медведев.

Говоря о развитии российского оборонно-промышленного комплекса, он заметил, что стране «нужен задел на будущее» — потребуется больше оружия даже после окончания спецоперации. Медведев уточнил, что развитие ОПК не представляет угрозы для экономики. Он отметил, что в СССР производились танки и самолеты, однако страна не умела производить товары народного потребления — они распределялись через торговую сеть по нерыночным ценам, сейчас же все продается в магазинах. «Рынок, даже несмотря на санкции, каких-то колоссальных провалов не чувствует», — добавил зампред Совбеза.

Он указал на то, что в России сформировался «современный, конкурентный» аграрный сектор, которым можно гордиться. «Мы себя можем кормить. Мы и других теперь кормим. Сейчас мы ни к кому не обращаемся, они к нам обращаются», — сказал Медведев, подчеркнув, что гражданская промышленность «живет, а не выживает». «Что-то быстрее, что-то медленнее, но в целом все происходит совершенно нормально», — констатировал зампред Совбеза, обратив внимание и на показатели по инфляции — «в марте около 6%, а еще через некоторое время — в районе 4%». «Почувствуйте разницу: в Европе в большинстве стран она выше. Они раскочегарили эту кампанию, они начали с нами бороться, и теперь в некоторых странах инфляция 15-20%. Ну, так им и надо», — подвел итог Медведев.

Затрагивая тему сроков завершения СВО, зампредседателя Совета Безопасности заявил, что считает некорректным говорить об этом. Он пояснил, что «оценки хода и сроков может давать верховный главнокомандующий».

«Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом — наша страна воюет с 3,6 млн армией НАТО. Они участвуют, конечно, в таком гибридном конфликте, и они, по сути, это уже не скрывают», — заявил Медведев.

Результаты спецоперации вытекают из решений президента, сказал зампред Совбеза. «Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий, то есть территорий Российской Федерации. Выбросить всех иностранцев, которые там находятся, в широком смысле этого слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее, если говорить о военной компоненте. А если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения», — отметил Дмитрий Медведев.