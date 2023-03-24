Минпромторг изучит возможность выделения субсидий предприятиям, внедряющим российское ПО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу по согласованию с Минцифры подготовить предложения по предоставлению субсидий российским предприятиям и организациям на возмещение части затрат при внедрении отечественного ПО, разработанного в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК).
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
«Мы не можем зависеть от иностранных ИТ-решений к 2024 или 2025 году. Это конкретный КПЭ, под него нужна конкретная программа поддержки, чтобы все предприятия дружно перешли на этот стандарт. Необходимо совершенствовать методики управления качеством, чтобы наша продукция не уступала иностранным аналогам», — заявил Чернышенко в ходе совещания в Ульяновске, на котором обсуждались итоги работы центров.
Индустриальные центры компетенций были созданы летом прошлого года. ИЦК объединяют производителей, которым нужно заместить иностранный софт, они формируют заказ на разработку российских ИТ-решений на основе потребностей различных секторов экономики.
Агентство отмечает, что в прошлом году на базе 32 ИКЦ был проведен анализ потребностей ключевых промпредприятий в специализированном ПО, к процессу подключили свыше 300 организаций, представляющих 15 отраслевых сегментов. В результате был сформирован ИТ-ландшафт потребностей в замещении импортного индустриального ПО, включающий 365 пунктов, по которым предприятия подтвердили критическую зависимость от зарубежных технологий.
Выяснилось, что для 80% востребованного в промышленности иностранного софта имеются отечественные аналоги. По трети позиций представлено два и больше российских решений; как минимум половина всех представленных на рынке российских решений имеют средний и выше среднего уровень зрелости.