Минпромторг изучит возможность выделения субсидий предприятиям, внедряющим российское ПО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минпромторгу по согласованию с Минцифры подготовить предложения по предоставлению субсидий российским предприятиям и организациям на возмещение части затрат при внедрении отечественного ПО, разработанного в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК).

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.