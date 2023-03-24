На Колыме откроют две золотодобывающие фабрики

В Тенькинском округе Магаданской области до конца года планируется запустить две золотодобывающие фабрики. По словам министра природных ресурсов и экологии региона Олега Косолапова, в этом году планируется добыть золота на 4 тонны больше, чем в прошлом. Кроме того, в Ольском округе ведется разработка месторождений меди, котрая позволит через пять лет выйти на стабильную добычу и реализацию этого металла, сообщается на сайте регионального правительства.

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«В 2023 [году] планируется добыть 56 тонн золота против 52, добытых в прошлом сезоне. Более того, в этом году предполагается запуск еще двух золотодобывающих фабрик в Тенькинском округе: второй очереди горно-обогатительного комбината "Павлик" и предприятия Александра Басанского на месторождении Тэутэджак», — сообщил Косолапов.

Также, по его словам, в прошлом году закончились поисково-оценочные работы на участках разработки месторождений меди в Ольском округе. Потенциал территории оценивается в 20 млн тонн меди, выйти на стабильную добычу и реализацию этого металла предполагается через пять лет. При этом Косолапов отметил, что 13-15 тыс. человек, которые сейчас работают в золотодобывающей отрасли региона, «выдают в областной бюджет столько же, сколько 900 работников одного горнодобывающего предприятия, специализирующегося на меди».

По данным регионального правительства, Магаданская область лидирует среди субъектов ДФО по добыче золота, а в целом по России находится на втором месте после Красноярского края. Регион также является лидером по добыче серебра — в 2022 году здесь было добыто 746 тонн этого драгметалла. Кроме традиционных золотых, серебряных и оловорудных месторождений, на территории региона «известны перспективные рудопроявления и месторождения олова, меди, полиметаллов, молибдена, вольфрама, ртути, сурьмы и редких металлов».