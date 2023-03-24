Китай призвал Европу поддержать возобновление мирных переговоров по Киеву

Европе следует содействовать возобновлению мирных переговоров по Украине.

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Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И, передает Bloomberg.

«Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою роль. Прекращение огня, остановка войны, возобновление мирных переговоров и политическое урегулирование кризиса должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой», — подчеркнул глава китайской дипломатии в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

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Разговор между дипломатами состоялся по инициативе французской стороны, отмечает «Синьхуа». По словам Эммануэля Бонна, Париж «придает большое значение точке зрения КНР на текущую ситуацию» и готов совместными с Пекином усилиями содействовать мирным переговорам, прекращению огня и разрешению кризиса, пишет агентство.

Ван И, в свою очередь, отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин провел несколько телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами других стран, в ходе которых в полной мере изложил принципиальную позицию Китая по Украине.

«Мы считаем, что всем сторонам необходимо создавать необходимую среду и условия для содействия мирным переговорам, играть роль "ускорителей" переговорного процесса, а не "мехов" для раздувания огня», — сказал Ван И. Он указал на то, что недопустимо «громогласно призывать к прекращению войны» и вместе с тем непрерывно поставлять большие партии вооружения, что лишь ведет к дальнейшей эскалации.

«Также недопустимо, с одной стороны, заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров, а с другой — в одностороннем порядке вводить бесконечные санкции, что только приводит к дальнейшему обострению противоречий», — подчеркнул Ван И.

Как сообщалось накануне, в Вашингтоне опасаются, что США окажутся «загнанными в угол» из-за плана КНР по мирному урегулированию украинского кризиса.