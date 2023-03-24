Потери ВСУ на Красно-Лиманском и Донецком направлении за сутки превысили 500 военных

Минобороны РФ опубликовало сводку с новыми данными о специальной военной операции.

Как сообщает оборонное ведомство, на Красно-Лиманском ударами группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах сел Невское (ЛНР) Ямполовки и Григоровки (ДНР), уничтожено до 125 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО «Град».

Потери Киева на Донецком направлении составили по меньшей мере 380 военных, указывается в сводке. «На Донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы "Гвоздика"», — говорится в сообщении.

На Южно-Донецком и Запорожском нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Новомихайловки (ДНР), а также Луговского и Щербаки (Запорожская область).

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства», — отмечается в сводке Минобороны.

Также сообщается, что под Одессой российские военные уничтожили ангар с украинскими БПЛА.

«В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — информирует ведомство.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 224 вертолета, 3562 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8392 танка и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной военной автомобильной техники», — уточняет Министерство обороны РФ.