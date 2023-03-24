«Союз МС-22» с поврежденным из-за удара метеороида радиатором вернется на Землю 28 марта

Как сообщили в «Роскосмосе», корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме в ближайший вторник, 28 марта.

Расстыковка корабля от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента МКС произойдет в 12:57 мск, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск.