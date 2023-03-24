«Союз МС-22» с поврежденным из-за удара метеороида радиатором вернется на Землю 28 марта

Как сообщили в «Роскосмосе», корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю с Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме в ближайший вторник, 28 марта.
Расстыковка корабля от малого исследовательского модуля «Рассвет» российского сегмента МКС произойдет в 12:57 мск, посадка его спускаемого аппарата в районе юго-восточнее казахстанского города Жезказган — в 14:45 мск.
На «Союзе МС-22» планируется вернуть на Землю примерно 218 кг грузов, в том числе результаты научных экспериментов и оборудование станции для анализа или повторного использования.
«После расстыковки "Союза МС-22" номер у экипажа длительной экспедиции на МКС сменится с 68 на 69. Ещё раз он поменяется после расстыковки "Союза МС-23" во второй половине 2023 года — с 69 на 70», — уточняется в сообщении.
15 декабря 2022 года в госкорпорация объявила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22». Позже глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что исследования подтвердили — корабль был поврежден метеороидом.
В январе исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что «Союз МС-22» отстыкуется от МКС вскоре после прибытия к ней корабля «Союза МС-23».
Беспилотный «Союз МС-23» причалил к российскому малому исследовательскому модулю «Поиск» МКС в конце февраля. Он должен обеспечить штатное возвращение на Землю космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио в сентябре, либо их срочный спуск в случае экстренной ситуации.