Премьер Испании посетит КНР для обсуждения с Си Цзиньпином урегулирования ситуации на Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что на следующей неделе отправится в Китай.

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Глава испанского правительства намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином предложение провести переговоры о мирном соглашении между Москвой и Киевом, пишет Bloomberg.

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Также сообщается, что в воскресенье, 26 марта, начнется пятидневный визит в Китай президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силвы, а президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить КНР в начале апреля.

Визит испанского премьера по приглашению Си Цзиньпина запланирован на 30-31 марта, уточняет ТАСС. Санчес планирует затронуть тему укрепления двусторонних отношений, а также обозначить цели Мадрида на период председательства Испании в Совете ЕС во второй половине 2023 года, передает агентство.

Ранее глава МИД Китая Ван И призвал европейские страны содействовать возобновлению мирных переговоров по Украине. Дипломат рассказал, что Си Цзиньпин провел несколько телефонных разговоров с Эммануэлем Макроном и лидерами других стран, в ходе которых «в полной мере» изложил принципиальную позицию Китая по украинскому кризису.

В Вашингтоне между тем выражают опасения в связи с тем, что США могут оказаться «загнанными в угол» из-за плана КНР по мирному урегулированию украинского кризиса.