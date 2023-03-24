Главы центробанков в Европе и США пытаются сохранять невозмутимые выражения лиц на фоне разгорающегося банковского кризиса, но времена, когда рынки им безоговорочно верили, прошли.
Вчера Национальный банк Швейцарии, несмотря на недавнее крушение Credit Suisse, повысил ставку на 50 базисных пунктов, доведя ее до 1,5%. Дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики проведено для противодействия «возобновившемуся росту инфляционного давления», говорится его в пресс-релизе.
Принцип домино: западные банки посыпались
Вчера Нацбанк Швейцарии и Банк Англии подняли вслед за ФРС свои ставки. И тоже сообщили, что, несмотря на некоторые шероховатости, их банковские системы сильны. И так же, как ранее в США, инвесторы ответили на это сбросом акций их банков
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Главы центробанков в Европе и США пытаются сохранять невозмутимые выражения лиц на фоне разгорающегося банковского кризиса, но времена, когда рынки им безоговорочно верили, прошли.
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