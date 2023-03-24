Принцип домино: западные банки посыпались

Глеб Баранов

24 марта 2023, 00:28

Вчера Нацбанк Швейцарии и Банк Англии подняли вслед за ФРС свои ставки. И тоже сообщили, что, несмотря на некоторые шероховатости, их банковские системы сильны. И так же, как ранее в США, инвесторы ответили на это сбросом акций их банков

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