Призы национальной премии «Бизнес-Успех» получили 17 предпринимателей

Лучших выбирали члены жюри на основе оценки их презентаций.

Федеральная премия «Бизнес-Успех» — это целая экосистема поддержки малого и среднего бизнеса, которая действует по всей стране. За 12 лет существования проект прошел в 68 городах России и объединил более 85 тыс. предпринимателей

и представителей власти.

Организатором премии выступает Корпорация «Синергия» совместно

с Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Общественной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей

и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Генеральный партнер Премии — банк ПСБ.

Награду за лучший социальный проект получил Дмитрий Андреев (ООО «СтендАп Инновации», г. Челябинск). Он представил интерактивные цифровые технологии для развития и реабилитации детей. Лучшим проектом самозанятого признали мастерскую «Полезные сладости» Вероники Шестаковой из Ноябрьска.

Победителем в номинации «Лучший интернет-проект» стал Никита Абрамов (ООО «Цифровые образовательные технологии Чайлд Скилл», г. Уфа). Его компания разработала образовательную платформу для детей Child Skill. Лучшим женским проектом назвали открытие швейного и вязального производства «Эталон» Кристиной Базиленко из Ростов-на-Дону. В номинации «ЗОЖ» победила Яна Пигачева, которая построила в Новокуйбышевске акватермальный комплекс «Волжские термы».

Лучшим сельскохозяйственным проектом признана «Муранская ферма» в селе Муранка Самарской области. Награду получила предприниматель Антонина Касаткина (ООО «Перспектива «КС»). Награды за лучший технологический проект получил Игорь Панасюк (ООО «ПСО-Проджект», г. Челябинск). Его компания создает оборудование для отопления и обогрева.

Лучшим производственным проектом стал выпуск оборудования для лесозаготовки в Ижевске. Призы вручили Алексею Козлову (ООО «НПК «ВУДВЕР»). Артем Копылов (ООО «АГРОМИГ», г. Воронеж) получил награду за лучший молодежный проект. Он производит зерносушилки. Лучшим созидательным проектом стал музей «Петровские корабли» в Воронеже предпринимателя Сергея Наумова (ООО «ТАВРОВО.36»).

Лучшим экспортным проектом выбран производитель комплектующих для трансформаторных заводов из Тольятти. Продукция предприятия поставляется в 30 стран. Награду получила предприниматель Ирина Бутахина (ООО «Автотрансформатор»). Лучшим проектом в сфере торговли стала мастерская украшений в древнерусском стиле «Кудесы» из Великого Новгорода и ее руководитель Владимир Матвеев.

Дарья Гоц, владелец крупнейшей груминг-сети в России и Европе из Екатеринбурга, получила награду за лучший проект в сфере услуг (ООО «Грум»). Народным предпринимателем назвали Риму Автушенко и ее компанию «Афи-Групп» (г. Благовещенск). Спецприз за лучший проект в сфере креативных индустрий получили производство игрушек из Северодвинска и предприниматель Ирина Черепанова. Специальные призы получили Игорь Калинин из Твери с проектом «Мой гектар» и предприниматель из Луганска Юлия Сиканевич с рекламной кампанией «АРТ ЛИДЕР».

Вадим Лобов, сопредседатель Попечительского совета премии «Бизнес-Успех», президент Корпорации «Синергия»:

«В условиях объявленных России беспрецедентных экономических санкций сегодня в стране для бизнеса открыты огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса. Для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики. И это доказывают сегодня участники премии “Бизнес-Успех”».

Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»:

«Бизнес позволяет человеку реализовывать свои творческие способности, дает возможность приобрести навык для успешной коммуникации с коллегами и партнерами, находить рынки сбыта, создавать новые проекты и многое другое. Именно поэтому важно посещать такие мероприятия, как “Бизнес-Успех”, и общаться с опытными предпринимателями, обмениваясь практиками. Нужно учиться в новых экономических реалиях масштабировать свое дело, а главное — стараться вывести его на совершенно другой уровень развития. Площадка премии дает предпринимателям такую возможность».