«Радио Дача» приглашает на грандиозный весенний концерт

Есть хорошая примета: лето будет отличным, если встретить дачный сезон под любимые хиты «Радио Дача»!

Вот уже 12-й год, прежде чем отправиться на дачу отдыхать в компании родных и друзей, слушатели и звезды «Радио Дача» традиционно встречают сезон одной большой и дружной компанией на весеннем концерте «Удачные песни».

8 апреля на Live Арене друзья «Радио Дача» вновь соберутся вместе на грандиозном музыкальном празднике весны.

Зрителей ждет жаркая встреча с любимыми артистами, праздничное настроение и неповторимая атмосфера семейной радиостанции страны.

В этот вечер блистать на сцене будут самые яркие звезды нашей эстрады. Свои лучшие хиты и новые песни подарят: Филипп Киркоров, Николай Басков, Стас Михайлов, Таисия Повалий, Дима Билан, Слава, Денис Клявер, Анна Семенович, SHAMAN, Лариса Долина, Стас Костюшкин, Татьяна Буланова, Зара, Вадим Казаченко, Марина Федункив и многие другие.

Не упустите возможность спеть вместе с любимыми артистам. Подарите себе и своим близким самые яркие эмоции.

«Удачные песни» – необыкновенный концерт, после которого наступает лето!