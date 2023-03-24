Решения о поездке Путина на саммит БРИКС в ЮАР пока не принималось — Песков

В настоящий момент решения относительно поездки президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику нет.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Накануне, 23 марта, глава МИД ЮАР Наледи Пандор подтвердила, что российский лидер приглашен на саммит БРИКС в августе этого года.

«Президент Путин — один из лидеров БРИКС — приглашен на саммит, пусть ордер Международного уголовного суда (МУС) и является некоторым поводом для беспокойства», — сказал Пандор.

Напомним, на минувшей неделе МУС выдал ордер на арест президента РФ;

Претория признает юрисдикцию этой инстанции. Власти ЮАР сообщили, что проводят консультации с российской стороной по поводу сложившейся ситуации.

Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что арест главы государства по решению МУС был бы равносилен объявлению войны России.