Россия в ВТО: уйти нельзя остаться

Глава правительства Михаил Мишустин, выступая накануне в Государственной думе с ежегодным отчетом, заявил, что де-факто Россия давно не выполняет требований Всемирной торговой организации (ВТО). Однако, по его словам, необходимость выхода из ВТО сейчас неочевидна и вряд ли является хорошим решением.

В начале своего выступления в Думе Михаил Мишустин в очередной раз напомнил о том, что власти активно поддерживают российскую промышленность. «В прошлом году мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. И они требовали безотлагательной реакции, постоянного поиска ответа на вопрос — что будет дальше. Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей. Одновременно закладывая основу для продолжения движения вперёд, для роста экономики и достижения тех национальных ориентиров, которые перед нами поставил президент», — отметил премьер-министр.

Статья по теме: Не панацея и не карающий меч

Он подчеркнул, что в числе приоритетов для правительства находятся создание в РФ собственного производства и обеспечение технологического суверенитета страны. «Решать эти задачи можно только комплексно. Мы стимулируем создание высокотехнологичных предприятий, запуск крупных промышленных проектов. И комплексные меры государственной поддержки уже сегодня дают значимые результаты по многим ключевым направлениям», — констатировал премьер-министр.

Одной из тем, которую затронули депутаты Госдумы во время диалога с премьером, стало членство России в Всемирной торговой организации. Так, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил о необходимости для правительства «заглядывать за горизонт и смотреть, что же происходит и что нам мешает». «И в этой связи позиция нашей партии за выход из ВТО остаётся прежней», — сообщил он.

«Когда я слышу, что мы там можем подавать какие-то иски... Давайте откровенно, плюют на наши все иски и будут плевать. Растоптано всё, что только можно придумать, и говорить о каком-то международном праве… Если член ВТО не имеет права со стороны других членов ВТО подвергаться санкциям — а Россия член ВТО, и к ней применяются беспрецедентные санкции, — зачем нам эта организация?» — поинтересовался Сергей Миронов.

В свою очередь, Михаил Мишустин отметил, что ответ на вопрос о целесообразности выхода из ВТО не лежит на поверхности. Даже в нынешних условиях жесткого санкционного давления членство в ВТО имеет плюсы, при этом оно не связывает России руки.

«Выход из ВТО. Хорошо ли это или плохо? Мы уже на протяжении десяти лет фактически принимаем какие хотим решения. Мы на сегодняшний день, если хотите, по факту давно не исполняем этих обязательств. Мы вводим контрсанкции, запрещаем импорт сырья для АПК и многие, многие вещи», — сказал глава кабмина.

«На сегодняшний день надо очень аккуратно посмотреть — выгодно ли это будет нам? Нам не мешает эта история», — заявил премьер. «Здесь выйдешь, а механизмы, которые все равно еще существуют, пусть до конца не исполняются, утеряем. Надо анализировать. Я хочу сказать, что здесь неочевидная ситуация, надо смотреть и думать об этом», — резюмировал Михаил Мишустин.

При этом он подчеркнул, что умный протекционизм для экономики — это важная мера. «Поднятие пошлин заградительных, вообще совокупность любых мер, которые будут давать возможность стране развиваться, все это очень важно. И мы здесь готовы со всеми сотрудничать для этого», — указал премьер, выразив надежду на дальнейшее стимулирование по созданию рабочих мест в первую очередь для бизнес-объединений и предпринимателей.

Наличие механизма для переговорных процессов никому не вредило

Сегодня у России осталось не так много площадок для переговоров, как это было несколько лет назад, заметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Поэтому ответ на вопрос, оставаться или уходить из ВТО, по его мнению, имеет лишь один ответ — оставаться. Конечно, за последний год нарушений правил ВТО со стороны западных «партнёров» РФ было предостаточно, впрочем, как и со стороны самой России. Возможно, что только вариант обнуления взаимных ограничений будет единственным для возвращения к прошлому статусу-кво, так как разбор по всем правилам и взаимное взыскание компенсаций может затянутся на века.

Однако наличие самого механизма для переговорных процессов ещё никому не вредило, констатировал эксперт. Значение ВТО начало резко снижаться ещё при президенте США Дональде Трампе, который предпочитал вести экономические, а не горячие войны. Сегодня инструменты регулирования международной торговли почти не работают, но это не повод от них отказываться. Как минимум, они могут стать основой для нового компромиссного соглашения в будущем, когда в этом появится необходимость.

Поэтому необходимости уходить самостоятельно нет, тем более, если никто пока не собирается выгонять Россию из ВТО, подтвердил Андрей Кочетков. Сохранение возможностей для контактов и поиска новых правил и законов глобальной игры более эффективный подход, чем полный разрыв связей и возможностей. Мир не ограничивается интересами США, Европы и России, а также их взаимоотношениями. Соответственно, если остальная часть мира предпочитает работать по правилам ВТО, то не стоит этому противиться.



«Давайте начнём с того, что никто и никогда ещё не выходил из ВТО, — заметил в комментарии “Эксперту” член генсовета “Деловой России”, генеральный директор First Investonomika Алексей Порошин. — Устав не регламентирует процедуру выхода из организации, прецедентов нет, поэтому помимо всего прочего существует риск наложения торговых санкций со стороны ВТО».

Если говорить о плюсах нахождения в ВТО, то, как указал эксперт, помимо входящих в нее недружественных России стран, есть дружественные. И выход из организации может усложнить торговлю с теми, кто не водил санкции против РФ. А их на текущий момент большинство. Это, например, страны Латинской Америки, Азии, Африки.

Важно помнить, что при вхождении в ВТО в 2012 году у России было больше 120 торговых соглашений и, по сути, вхождение в ВТО заменило все эти соглашения. Выход из ВТО приведет к тому, что нам всё время придётся возвращаться к заключению новых соглашений. На это может уйти не меньше года.

Кроме того, выход из организации может привести к закрытию внутреннего российского рынка и некоторые «очень заинтересованные» государства могут перестать рассматривать Россию, как рыночную страну. Могут быть различные манипуляции с ценами, претензиями сторон, спорами, предположил Алексей Порошин.

Также выход из ВТО в ряде случаев может привести к потере защиты от внутренних торговых барьеров иностранных государств. Будут введены высокие налоги, акцизы, таможенные пошлины. Могут появиться ограничения на инвестиции для российского бизнеса в тех странах, в которых сейчас ничего подобного нет, что позволяет нашей стране постепенно снимать различные барьеры, хоть как-то общаться на глобальном уровне.

«В текущий момент я прекрасно понимаю российское правительство, которое полагает, что это канал взаимодействия нельзя ограничивать. Абсолютно правильно говорит Михаил Мишустин: на протяжении последних 10 лет с учётом активного ввода американцами санкций против России, наш бизнес был поддержан различными преференциальными режимами, которые были направлены на поддержку его выхода на иностранные рынки», — отметил эксперт.

Торговые споры в рамках ВТО можно будет разрешить

Даже тогда, когда Россия только вступала в ВТО, у данного шага было много противников. Ведь по расчётам 2012 года потери от вступления втрое превышали выгоду, напомнил Алексей Порошин. Но, безусловно, мы ожидали улучшения условий доступа российских товаров и услуг на внешние рынки, добавил он. Россия защитила свой экспорт путем создания, к примеру, механизма разрешения споров. Но уже начиная с 2014 года, с событий в Крыму и на Донбассе, когда недружественные государства стали активно применять санкции, роль ВТО значительно снизилась.

«Моя позиция, как эксперта, заключается в том, что на текущий момент России нет никакой необходимости выходить из ВТО. Абсолютно поддерживаю российское правительство в том, что нужно создавать протекцию российскому бизнесу, для того чтобы он мог выходить на экспорт и продвигать свою продукцию», — подытожил Алексей Порошин.

«Если мы хотим переориентировать экономику с сырьевой на высокотехнологичную, то покидать ВТО не следует, — согласился с предыдущим экспертом Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. — Хочу напомнить, что Россия 18 лет добивалась вхождения в ВТО. Членство в организации нужно не для продажи нефти и газа, а для экспорта конкурентоспособных товаров глубокой переработки».

Что касается санкций, то более 70% развивающихся стран, входящих в ВТО, против России их не вводили, подчеркнул Станислав Бовт в комментарии «Эксперту». Более того, сейчас активно увеличивается экономическое сотрудничество со странами БРИКС и ЕАЭС, а принципы взаимодействия в этих организациях построены на нормах и принципах ВТО. Торговые споры, которые возникали и будут возникать в рамках ВТО, можно разрешить, и здесь имеется 50% выигранных дел, что является неплохим показателем.

«По поводу поднятия заградительных пошлин, не думаю, что эта мера будет эффективна ввиду снижения качества. На мой взгляд, стимулировать российских производителей нужно снижением налогов, развитием науки и новых технологий путем субсидирования последних», — заключил Станислав Бовт.