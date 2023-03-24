Аналитики предупреждали, что опасения если не банкротства, то появления серьезных проблем у крупнейших мировых банков периодически будут выходить на повестку дня. Сегодня как раз такой день. Все заговорили о плохом положении Deutsche Bank. В пятницу к российскому закрытию котировки его акций падали на 9%, а на пике снижение достигало 15%.
Российский рынок акций пошел своим путем
В мире вновь заговорили о серьезных проблемах крупнейших банков. Сильно упала нефть — возможно, из-за сброса банками нефтяных контрактов. Российский рынок акций все это пока игнорирует и продолжает расти.
Коллаж: Тамара Ларина
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