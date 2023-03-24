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Российский рынок акций пошел своим путем

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
24 марта 2023, 20:43

В мире вновь заговорили о серьезных проблемах крупнейших банков. Сильно упала нефть — возможно, из-за сброса банками нефтяных контрактов. Российский рынок акций все это пока игнорирует и продолжает расти.

Коллаж: Тамара Ларина