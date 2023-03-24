Рост экономики поддержали инвестициями на 12,5 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в отчете Госдуме заявил о возвращении экономики России на траекторию роста. Такой результат обеспечила концентрация программ и ресурсов на поддержке ключевых направлений (важных и для людей, и для страны), с инвестициями порядка 12 трлн руб. — как за счет прямой бюджетной поддержки из бюджета и ФНБ, так и льготного кредитования поручительств ВЭБ.РФ. По оценке экспертов, развить тренд на привлечение инвестиций позволит и активная работа ВЭБа (прежде всего в части распределения рисков и качественной экспертизы), и снижение регуляторной нагрузки на бизнес.

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Как подчеркнул Михаил Мишустин, экономика страны в 2022 году пережила неизбежный, но при этом умеренный спад и уже вернулась на траекторию роста. В плане первоочередных действий по поддержке важнейших для страны и людей направлений было реализовано более 300 мероприятий, а совокупные инвестиции в обеспечение страны в условиях санкций превысили 12, 5 млрд руб.

Основные слагаемые инвестиционного форсажа, которые предприняло правительство — прямая поддержка за счет бюджета и ФНБ, гарантийная поддержка ВЭБ.РФ и меры по линии Банка России. «Только прямая поддержка за счет бюджета и Фонда национального благосостояния составила около 1,5 трлн руб., по различным программам льготного кредитования компаний еще почти 4 трлн, и это не считая поручительств ВЭБ.РФ примерно на 1 трлн руб. Также провели реструктуризацию займов по плавающим ставкам и по программам Банка России на сумму порядка 6 трлн рублей», — сказал Михаил Мишустин.

В направлении привлечения частных инвестиций также реализован большой объем работы. «Удалось добиться разумного разделения рисков между государством и бизнесом. Был точечно донастроен комплекс мер поддержки. В нем есть и инфраструктурные бюджетные кредиты, и фабрика проектного финансирования, и механизмы государственно-частного партнерства», — отметил Михаил Мишустин. Как он отметил, за минувшие 12 месяцев приток частных инвестиций вырос почти на 5%.

Напомним, ранее глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о существенном — до 26 направлений, соответствующих обозначенным президентом приоритетам развития экономики, расширении спектра поддержки Фабрики проектного финансирования. Отраслевой охват — от микроэлектроники и генетики до лесопереработки, от судостроения до строительства кампусов. Как отметил министр экономического развития РФ Михаил Решетников, хорошо зарекомендовавший себя в поддержке масштабных проектов механизм Фабрики проектного финансирования теперь становится массовым.

Расширение поддержки за счет госинститутов развития во многом не имеет альтернативы, поскольку они способны принимать на себя специфические риски и функции — отмечает старший управляющий директор НКР Александр Проклов. «Речь идет в числе прочего и о высокотехнологичных проектах, которые могут иметь венчурный характер и нести сопутствующие риски. Более того, именно на уровне институтов развития и должна концентрироваться экспертиза, позволяющая адекватно оценить соотношение риска и отдачи от таких проектов», — сказал Александр Проклов.

Финансирование на возвратной основе (в том числе. через ВЭБ и другие институты развития) позволит повысить эффективность использования средств — отмечает экономист Елена Ахмедова. Работа в направлении снижения коэффициентов риска при банковском кредитовании приоритетных проектов кажется логичной — отмечает она. «Минэк уже предложил круг отраслей, на которые может распространяться такая мера, они связаны с обеспечением технологического суверенитета и структурной трансформацией экономики. Для высокотехнологичных проектов эта мера может оказаться особенно важной, потому что банкам сложнее их оценивать», — сказала Елена Ахмедова.

Несмотря на объективный рост роли государства в экономике, она останется рыночной — уверен экономист Родион Латыпов. «Именно частная инициатива во многом помогла перестроить логистические и производственные цепочки. Соответственно, государство, скорее всего, будет упрощать регуляторную и административную нагрузку на бизнес, стремясь максимально использовать имеющиеся ресурсы», — говорит Латыпов.