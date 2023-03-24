ЦБ продлил запрет на продажу неквалам ценных бумаг недружественных стран

Банк России продлил до 1 октября 2023 года запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Ограничение будет действовать еще полгода до вступления в силу указания регулятора, которое закрепит его на постоянной основе, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«В список доступных только квалифицированным инвесторам входят: ценные бумаги недружественных эмитентов; ценные бумаги, хранение которых или выплата дохода по которым осуществляется через инфраструктуру недружественных государств; поставочные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются указанные ценные бумаги», — пояснили в Центробанке.

Неквалифицированным инвесторам регулятор разрешает приобретать ценные бумаги дружественных стран, которые не учитываются через инфраструктуру недружественных государств, а также иностранные бумаги, чьи эмитенты ведут деятельность преимущественно в России и Евразийском экономическом союзе.

