Установлен лимит для оплаты без PIN-кода по платежным стикерам

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит в 3 тыс. рублей для оплаты покупок платежным стикером без ввода PIN-кода, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК). Сейчас аналогичный лимит действует и для обычной бесконтактной карты «Мир».

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«Платежный стикер — это еще один форм-фактор бесконтактной карты "Мир", поэтому НСПК предъявляет к безопасности и дизайну стикеров те же требования, что и к обычным пластиковым картам», — сообщили в НСПК.

В организации также подчеркнули, что платежи с использованием стикеров защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности. В случае потери его можно будет заблокировать в мобильном приложении банка или в офисе кредитной организации.

В данный момент стикеры тестируют 16 российских банков. Стикеры с NFC-чипами прежде всего необходимы владельцам айфонов, у которых пропала возможность оплаты смартфоном.

