В Киеве рассказали в о сложностях в организации переговоров президента Украины и главы КНР

На данный момент телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем КНР Си Цзиньпином невозможен.

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Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает «РИА Новости».

По словам чиновника, причиной того, что беседа двух политиков пока остается лишь в планах, является позиция Пекина, который «еще не нашел своего нового политического места». «То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или все-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай еще для себя этого не выяснил», — пояснил советник главы офиса Зеленского.

О том, что Си Цзиньпин может позвонить Зеленскому после визита в Москву, ранее сообщало издание Financial Times со ссылкой на источник.

На этой неделе глава КНР, посетивший Россию с трехдневным государственным визитом, обсудил с президентом РФ мирный план Пекина по урегулированию на Украине. Инициатива состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня и возобновление переговоров между Москвой и Киевом. По словам Путина, многие идеи из плана можно взять за основу урегулирования конфликт в будущем. В США между тем назвали предложения китайской стороны выгодными лишь для России; в Киеве заявили, что инициатива Пекина — общие принципы, в которых нет конкретики.