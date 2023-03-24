В Кремле назвали обоснованным обращение Медведева к опыту Сталина по требованиям к ОПК

В Кремле считают обоснованным обращение заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева к опыту Иосифа Сталина в годы Великой Отечественной войны по требованиям к военным предприятиям.

«Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время. Была Великая Отечественная война, поэтому, конечно, это бесценный опыт», — приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Накануне Дмитрий Медведев сообщил, что зачитал директорам оборонных предприятий телеграммы Иосиф Сталина военных лет, «чтобы взбодрить». В сообщении от 17 сентября 1941 года, адресованной директору «Уралмашзавода» Борису Музрукову, Сталин предупреждал, что будет в случае несоблюдения графика поставок вооружения армии. «Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин», — процитировал Медведев телеграмму.