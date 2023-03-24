В Москве позитивно оценили участие оператора «Северного потока — 2» в подъеме неизвестного объекта

В Кремле положительно отнеслись к планам Копенгагена привлечь оператора газопровода «Северный поток — 2», компанию Nord Stream 2 AG, к подъему со дна Балтийского моря неизвестного объекта, обнаруженного рядом с подорванной магистралью.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Позитивная новость, когда собственник трубы приглашается к очень важным действиям в рамках расследования, потому что обнаруженный объект находится рядом со швом труб. Шов, как известно, наиболее уязвимый участок трубопровода, и взрыв тоже произошел на шве», — сказал представитель Кремля. По его словам, «критически важно» установить, что это за объект и имеет ли он отношение к теракту, произошедшему осенью прошлого года. «А судя по всему, имеет», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что дальнейшее расследование должно быть «прозрачным, транспарентным, инклюзивным» с точки зрения всех заинтересованных сторон.

Ранее сегодня Дания пригласила Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме некоего цилиндра, обнаруженного у поврежденного газопровода «Северный поток — 2». В Копенгагене допускают, что предмет может быть морским дымовым буем, но хотят поднять и изучить его.

В Nord Stream 2 AG сообщили, что принимают приглашение принять участие в операции по подъему объекта.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в конце сентября 2022 года, с тех пор идет расследование, к которому российскую сторону не допускают, несмотря на призывы Москвы организовать полноценный и справедливый процесс по выяснению причин инцидента.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование ЧП на «Северных потоках», в котором рассказал, что взрывные устройства под газопроводами заложили в июне прошлого года в ходе учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По его мнению, Вашингтон организовал диверсию на «Северных потоках» из-за недоверия к Германии, с целью удержать страну «в режиме антироссийских санкций».

На днях на платформе Substack вышла новая статья Херша, в которой он отмечает, что история с отчетом набрала обороты в Германии и Западной Европе, в то время как американские СМИ ее фактически замалчивали; при этом две недели назад, после визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Вашингтон, разведслужбы США и Германии, по данным Херша, снабдили New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit вымышленными историями, чтобы опровергнуть сообщение о том, что Байден и американские оперативники несут ответственность за разрушение трубопроводов.

В интервью китайской газете China Daily 24 марта Херш заявил, что США рассматривали возможность взрывов на «Северных потоках» еще в конце 2021 года. По его словам, уже тогда советник президента по безопасности Джейк Салливан связывался с исполнителями. «Я думаю, что люди, которых изначально просили выполнить работу, их просил в 2021 году до Рождества советник президента Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Идея была в одной из опций — взорвать трубопровод», — утверждает журналист.