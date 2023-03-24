В ЦБ рассказали, как и зачем устанавливается официальный курс валют

Официальный курс иностранных валют отличается от биржевого и тем более от обменного курса в банках. По нему нельзя купить или продать валюту, однако этот индикатор необходим для текущих финансовых операций, расчетов таможенных платежей между странами, бухгалтерского учета и налогообложения, а для обывателей — чтобы оценить стоимость зарубежного товара или услуги, пояснили специалисты образовательного проекта ЦБ «Финансовая культура» в своем Telegram-канале.

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«Валютный курс — это стоимость валюты одной страны в валютах других стран. В России, как и в большинстве стран, курс валюты плавающий, иными словами определяемый свободно на основе спроса и предложения. То есть доллар США, евро, юань и другие валюты стоят столько, за сколько их готовы продавать люди и организации», — рассказали в ЦБ.

Специалисты уточнили, что основной площадкой организованных торгов валютой в России является Московская биржа. Именно биржевые котировки наиболее оперативно отражают курсы валют в конкретный период, на них ориентируются банки и платежные системы, устанавливая свои внутренние курсы для покупки, продажи и конвертации валюты. На основе данных Мосбиржи по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск, устанавливает официальные курсы валют и Центробанк. Регулятор делает это ежедневно по рабочим дням, официальные курсы валют вступают в силу на следующий день.

«Помимо текущих финансовых операций курс валюты необходим для расчетов таможенных платежей между странами, для финансового планирования и отчетности во внешнеэкономической деятельности, для бухгалтерского учета и налогообложения. Например, чтобы посчитать сколько налогов в рублях нужно заплатить с дохода, полученного в иностранной валюте. И для таких целей биржевые котировки не всегда подходят — ведь с одной стороны, они меняются ежесекундно, с другой — по выходным и праздничным дням торгов вообще может не быть. Поэтому нужен некий стандартный индикатор, отражающий курс валюты на конкретный день», — отметили в ЦБ.

Банк России установил на 25-27 марта официальный курс доллара на уровне 76,45 рубля, курс евро — на уровне 82,39 рубля, юаня — 11,11 рубля.

