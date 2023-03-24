VK Музыка Summer Stage: где пройдут главные летние концерты и фестивали 2023-го

Пространство масштабных опен-эйров VK Музыка Summer Stage на Дубровке вновь откроется весной 2023-го. После успехов прошлого сезона площадка продолжает расти и строить планы, и важной новостью этого года стала коллаборация с VК Музыкой — крупнейшим стриминг-сервисом страны. Сервис станет полноценным партнером проекта, а название концертной площадки под открытым небом расширится до VK Музыка Summer Stage. Вместе с VK Музыкой арт-дирекция площадки запланировала более 60 событий — c cередины мая и до последних солнечных дней осени.

«VK Музыка Summer Stage станет важной концертной и фестивальной площадкой Москвы. Как и в прошлом году, мы продолжим политику селективной эклектики, у каждого из трех направлений — свой букинг-отдел. С VK Музыкой случился идеальный мэтч. У нас очень схожие взгляды на развитие современной музыки и ее аудиторию, мы работаем с людьми и для людей. И главное преимущество от нашего взаимодействия приобретают публика и музыканты: наша площадка будет еще более оснащенной, визуальная составляющая — ярче, а программа — зрелищнее», — рассказывает Павел Камакин, управляющий партнер VK Музыка Summer Stage.

На сцене VK Музыка Summer Stage выступят важнейшие отечественные исполнители. Музыкальный диапазон будет широким — лайвами порадуют как герои чартов, так и деятели нишевых сцен. Магистральных жанров нет, но у программы будет три направления: «Проверено временем», «Эксклюзивные эксперименты» и «Актуальный звук». Свои выступления уже подтвердили: легенды отечественного рока «АукцЫон», герои художественного хип-хопа и р’н’б Saluki & Captown, Markul, Сюзанна, Тося Чайкина; звезды нью-скул рэпа Mayot, Heronwater, Bushido Zho и Soda Luv; фрэшмены FRIENDLY THUG 52 NGG и Alblak 52, поэт спальных районов и панелек Хаски, культовое амплуа продюсера Петара Мартича «Прыгай Киска», герой мрачного звука Джизус, рокеры нового поколения «Космонавтов Нет», пост-бард проект «маяк», важный хип-хоп исполнитель нулевых Loc-Dog, нео-поп романтики «Свидание» и многие-многие другие.

«Сочетание в программе площадки заслуженных имён, повлиявших на местный ландшафт, и при этом фокус на новых артистов, меняющих новую музыку на русском прямо сейчас, вполне соответствует творческим принципам, по которым работает редакция VK Музыки. Уверен, что этим летом площадка станет одним из главных центров притяжения активной творческой аудитории, а сотрудничество станет одной из главных коллабораций года в шоу-индустрии города», — комментирует главный редактор VK Музыка Сергей Мудрик.

Summer Stage начала работу в 2022-м, в прошлом сезоне площадке удалось продать более 30 000 билетов, а также зарекомендовать себя как пространство для многотысячных летних событий. Несмотря на индустриальные окрестности, фестивалю удается создать атмосферу уютного двора, где можно встретить близких и спланировать дальнейшие планы выходного летнего дня. У площадки удачная эргономика, до нее удобно добираться пешком от нескольких станций метро и комфортно слушать концерты. Места хватит и тем, кто любит танцевать в первых рядах, и гостям, предпочитающим уединиться — например, в VIP-зоне над танцполом.