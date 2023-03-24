Власти Мьянмы заявили, что будут игнорировать ордер МУС на арест Путина

Мьянма приняла решение игнорировать ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил глава информационной группы государственного административного совета страны генерал-майор Зо Мин Тун, передает РБК.

Он напомнил, что Мьянма, как и РФ, не является членом Международного уголовного суда. «Я хотел бы сказать, что законы, принятые МУС, не влияют на Россию. Одного этого факта достаточно для того, чтобы игнорировать решение МУС об "аресте" Путина», — подчеркнул Зо Мин Тун.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. В МУС считают, что они несут ответственность за «депортацию» детей в РФ с территорий, где идет спецоперация. В Кремле и МИДе решение назвали «юридически ничтожным», поскольку Москва не признает юрисдикцию МУС; Следственный комитет РФ между тем завел дело против судей и прокурора МУС Карима Хана. Замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что арест Путина по решению МУС был бы равносилен объявлению войны России.