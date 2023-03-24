В Европе началось восстановление спроса на газ

Европейские компании пользуются обвалом цен на газ и увеличивают его потребление. Это еще один фактор, который по идее должен осложнить европейцам подготовку к следующей зиме, потому что газа для наполнения подземных газовых хранилищ (ПГХ) будет меньше.

Признаки роста спроса на газ наиболее заметны в нефтеперерабатывающем секторе, где легче переходить с газа на мазут и обратно. Например, в начале марта данные по нефтяному сектору Нидерландов показали самый большой в текущем году недельный рост потребления газа. Такой же рост спроса на газ в нефтеперерабатывающих секторах Испании и Франции.

Статья по теме: Из-за газовой лихорадки в Европе появятся «белые слоны»

Сейчас на первое место в списке экономических задач Евросоюза выходит скорость восстановления европейской промышленности и подготовка к зиме 2023-24 годов. Это будет вторая зима без российского трубного газа на континенте и, не исключено, что она окажется сложнее прошлой. Рост спроса на «голубое топливо» может привести к росту цен на него в 2023 году выше 100 евро за МВт-час (1050 евро или 1145 долларов за тысячу кубометров газа). Сейчас, напомним, МВт-час стоит, по данным шведского банка SEB AB, в районе 40 евро.

«Некоторые производства в прошлом году перешли с газа на нефтепродукты,- цитирует Bloomberg главу TotalEnergies SЕ Патрика Пуянне.- В этом году они возвращаются с дизеля и мазута обратно на газ, и это возвращение увеличивает спрос (на газ)».

Вместе с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и предприятиями с нефтепродуктов обратно на газ переходят, по данным Energy Aspects Ltd, многие предприятия нефтехимического сектора, которым тоже относительно легко менять виды топлива для производства электроэнергии и пара. Для других «газозависимых» секторов промышленности этот переход значительно труднее и требует больше времени.

Пика цены на газ в Европе достигли в конце лета 2022 года. В Испании в сентябре прошлого года спрос на него снизился на 40% в годовом выражении. По всей же Европе промышленное потребление газа в 2022 году уменьшилось приблизительно на 20%.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на промышленность пришлась почти половина рекордного обвала потребления «голубого топлива» в прошлом году. В этом году экономисты МЭА ждут роста спроса на газ приблизительно на 10%.

Напомним, в конце августа 2022 г. МВт-час стоил немного дороже 340 евро. С тех пор главные на континенте голландские газовые фьючерсы TTF обрушились почти на 90%! В феврале испанские НПЗ увеличили потребление газа, по данным газового оператора Enagas SA, на 8,1% и почти вернули утраченные в прошлом году позиции (спад на 9,5%). В Нидерландах в марте использование газа в нефтепереработке и нефтехимии, по данным CBS, тоже превзошло уровни прошлого года.

Экономисты Goldman Sachs Group Inc. считают, что восстановление европейской экономики начнет набирать темпы уже в конце марта. Однако большинство экспертов советуют не торопиться и полагают, что это произойдет позже.

О том, каких заоблачных высот достигли цены на газ в Европе в прошлом году, красноречиво говорит хотя тот факт, что несмотря на почти 90-процентный обвал цен они все равно остаются значительно выше средних величин. Так что часть спроса, похоже, потеряна навсегда, потому что часть европейских компаний перенесла производство в страны, где цены на энергию ниже, чем в Европе.

Так, химические гиганты BASF SE, Dow Inc. и Lanxess AG планирует сократить в Германии тысячи рабочих мест и вывести инвестиции, потому что они не верят в обещания немецкого правительства о снижении цен до устраивающего их уровня. Возможно, в Брюсселе уже навсегда и попрощались с российским газом, но европейские промышленники еще не забыли низкие цены на трубный газ из России и вольно или невольно часто ориентируются на них в своих расчетах.

Опрос Ассоциации химической промышленности ФРГ (VCI), проведенный в начале 2023 года, показал, что почти половина компаний планирует снизить в этом году инвестиции в немецкую экономику из-за высоких цен на электроэнергию. Аналитик Alsterresearch AG Оливер Войян считает, что перенос производства в другие страны продолжится.