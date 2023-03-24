XVIII всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ»

Традиционно Форум проходит при поддержке Правительства Российской Федерации – в 2023 году он состоится во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства РФ А.Р. Белоусова (от 16.08.2022 г. № АБ-П13-13747ГД).

Девиз будущего Форума – «Госзаказ: новые вызовы» – полностью отражает текущую ситуацию в стране. Россия в условиях внешнего санкционного давления должна решать задачи технологического развития по всем направлениям, в том числе через систему закупок.

Основные темы Форума:

повышение эффективности реализации национальных проектов и достижения национальных целей;

механизмы государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства;

особенности регулирования закупочной деятельности субъектов естественных монополий в части поддержки российских производителей;

роль системы закупок в развитии рынков инфраструктурных отраслей;

совершенствование антимонопольной политики в сфере закупок;

развитие конкуренции в государственном и коммерческом секторе в условиях санкций и ограничений;

расширение практики заключения контрактов со встречными инвестиционными обязательствами («офсетные» контракты), а также специальных инвестиционных контрактов;

специфика осуществления закупочной деятельности в условиях динамично изменяющегося законодательства (ФЗ-44, ФЗ-223, ФЗ-275, подзаконные акты и т.д.), включая «национальный» режим в закупках, внедрение новых электронных инструментов и сервисов в рамках развития Единой информационной системы в сфере закупок;

поддержка отечественных промышленных предприятий с привлечением финансовых организаций, отраслевых ассоциаций и институтов развития.

Формат деловой программы включает целый ряд мероприятий – это пленарные заседания, стратегические сессии, круглые столы, тематические дискуссии, презентации, профессиональный лекторий на знание 44/223-ФЗ.

Обсуждения актуальных проблематик на дискуссионных площадках Форума-выставки носят демократичный характер, и это отличная возможность для участников высказать самые различные точки зрения для принятия консолидированных решений.

В дискуссиях участвуют представители регуляторов и контролеров сферы закупок, видные эксперты, депутаты Государственной Думы, общественные деятели.

Деловую программу дополняет выставочная экспозиция площадью 7 тыс. кв. м. Именно здесь будут продемонстрированы возможности и достижения отечественных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства в самых разных сферах – строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте, медицине, производстве товаров народного потребления, сельском хозяйстве, образовании, фармацевтике, полиграфии, мебельной промышленности, производстве продуктов питания и других.

Коллективные стенды по традиции представят федеральные органы исполнительной власти (Минпромторг России, Минкультуры России, ФАС России, Федеральное казначейство); субъекты Российской Федерации (Москва, Московская область, Ярославская область и др.); госкорпорации и госкомпании (Росатом, Автодор, Ростелеком, Ростех); банки; электронные площадки; общественные организации.

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» предоставляет уникальные возможности всем участникам контрактной системы. Так, заказчики, заинтересованные в расширении круга надежных поставщиков, познакомятся с продукцией компаний непосредственно на выставочной экспозиции, а поставщики, в свою очередь, презентуют свою продукцию заказчикам.

Одна из отличительных особенностей Форума – ежедневный обход экспозиции официальными лицами и VIP-гостями. В их числе первые лица министерств и ведомств, руководители госкорпораций и госкомпаний, общественных организаций; законодатели.

Главный результат работы Форума – конкретные рекомендации и предложения, от реализации которых зависит развитие системы закупок на всех уровнях. Предложения участников войдут в Резолюцию Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» для включения в поручение Правительства РФ.

Статистика Форума-2022: 7000 участников и посетителей; 89 субъектов РФ-участников; более 50 мероприятий деловой программы; более 200 спикеров и модераторов; общая площадь экспозиции – 7 тыс. кв. метров; 200 компаний-участников выставки; 1 млн интернет-аудитория; более 300 представителей СМИ.

19-21 апреля 2023 г., Инновационный центр «Сколково»