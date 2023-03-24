«Жемчужина Приазовья»: Сальдо раскрыл детали будущего города на Арабатской стрелке

Параметры нового города на Арабатской стрелке уже четко прорисовываются, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что мысленно уже видит город, который станет «жемчужиной Приазовья», после того, как сотрудники «Единого научно-исследовательского института пространственного планирования РФ» представили ему и сенатору Константину Басюку мастер-план и наработки по генплану.

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«Как строитель по профессии, четко вижу город мысленным взором. А как только поднимутся первые этажи многочисленных зданий — его место в окружающем ландшафте станет понятно всем. Это будет настоящая жемчужина Приазовья, украшение юга России, уникальное место, каких немного в целом мире», — написал Сальдо.

Центром города, по его словам, станет правительственный квартал, основные здания которого уже возведены. На следующем этапе предполагается создание коммуникаций и инфраструктуры, а дальше — постройка зданий и их присоединение к инженерным сетям.

«Это масштабная задача, учитывая, что первая очередь города рассчитана на постоянное проживание 30 тысяч человек», — отметил Сальдо.

Арабатская стрелка — протяженная коса длиной около 113 км и шириной до 8 км, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Крыму, северная – к Херсонской области.