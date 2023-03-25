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Nasdaq: рост на волне банковского кризиса

Глеб Баранов
25 марта 2023, 10:06

Фондовые индексы США смогли выйти в небольшой плюс на покрытии «шортов» перед выходными, но причины, по которым те открывались, никуда не исчезли. Бегство клиентов расшатывает банки, а они, в свою очередь, резко сокращают кредитование, приближая рецессию.

Коллаж: Тамара Ларина