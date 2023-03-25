Nasdaq: рост на волне банковского кризиса

Масштабы вывода средств из банковской системы США пока только нарастают. Альтернативой для ее клиентов выступают фонды денежного рынка, а то и просто казначейские облигации – они теперь и безопаснее, и доходнее депозитов. Вчера Bank of America со ссылкой на данные EPFR сообщил, что суммарные активы фондов денежного рынка достигли нового исторического максимума – $5,1 трлн.

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