Масштабы вывода средств из банковской системы США пока только нарастают. Альтернативой для ее клиентов выступают фонды денежного рынка, а то и просто казначейские облигации – они теперь и безопаснее, и доходнее депозитов. Вчера Bank of America со ссылкой на данные EPFR сообщил, что суммарные активы фондов денежного рынка достигли нового исторического максимума – $5,1 трлн.
Nasdaq: рост на волне банковского кризиса
Фондовые индексы США смогли выйти в небольшой плюс на покрытии «шортов» перед выходными, но причины, по которым те открывались, никуда не исчезли. Бегство клиентов расшатывает банки, а они, в свою очередь, резко сокращают кредитование, приближая рецессию.
Коллаж: Тамара Ларина
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