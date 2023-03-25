Подготовка идет: глава Минтранса рассказал Путину о перевозках пассажиров в летний сезон

Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром транспорта РФ Виталием Савельевым обсудил готовность транспортного комплекса к периоду «летних, весенне-летних и первой части осени» отпусков, передает пресс-служба Кремля. Глава Минтранса сообщил о планируемом увеличении авиаперевозок и расширении маршрутной сети и подробнее остановился на пассажирских перевозках в Крым.

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«Приближается традиционный сезон отпусков, и транспортный комплекс проводит ежегодную подготовку инфраструктуры по перевозкам. Несколько слов об авиационных перевозках. Мы в этом году планируем перевезти 101,3 миллиона пассажиров. Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 15,8 миллиона пассажиров, это на 416 тысяч пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год», — сообщил Савельев.

Он также рассказал, что 25 марта стартует летний сезон на внутренних водных путях. В этом году водным транспортом планируется перевезти 9,5 млн пассажиров.

Отдельно Савельев остановился на планах по пассажирским перевозкам в Крым.

«В направлении Крымского полуострова собираемся обеспечить 3 миллиона пассажиров в период с 1 мая по 30 сентября», — отметил он и уточнил, что количество поездов, идущих на полуостров в этом сезоне будет увеличено до 22-х, дополнительно планируется привлечь 400 пассажирских вагонов.

Движение по крымскому мосту, по словам министра, сейчас идет «в нормальном режиме», досматривается 100% всего следующего на полуостров транспорта. Также он сообщил, что в ежедневном режиме работают четыре парома. Для ожидающих машин у переправы организовано восемь стоянок. Савельев также пообещал, что к периоду отпусков будет увеличено количество персонала, в том числе обеспечивающего охрану.

