Иран: страна, где розы вдоль дорог никто не рвет

Красоты южного Каспия и просторы Индийского океана станут доступнее для российских туристов. Расцветить яркими красками свой туристический опыт они смогут уже скоро: о согласовании безвизового режима с Исламской республикой Иран объявили на днях в российском правительстве. Заявление о «безвизе» озвучил министр экономического развития России Максим Решетников, выступив на сессии «Международный диалог Россия — Иран», в рамках международной выставки туризма индустрии и гостеприимства.

Статья по теме: Власти Ирана заявили о готовности к отмене виз для туристов из России

«В этом году планируем перейти к реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Список туроператоров, которые планируют формировать такие группы среди россиян, уже согласован. Напомню, что в группах до 50 человек, на срок до 15 дней», — цитируют РИА Новости слова министра, сообщившего также, что российской стороной собран перечень из 260 туристических компаний в более чем 60 регионах страны. «И этот документ через МИД мы уже передали коллегам из Ирана. Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен», — добавил Решетников.

Что ждет российского путешественника, решившего, или даже решившегося прикоснуться к истории, культуре и географии одной из древнейших цивилизаций на планете? И не только, конечно, к истории, но и к современности? Ведь она, как все так или иначе слышали, довольно-таки непохожа на жизнь во многих других, даже и восточныъ странах.

Статья по теме: Чем нам важен Иран

Как рассказала «Эксперту» руководитель сектора Ирана института востоковедения РАН Нина Мамедова, Иран не стоит однозначно ассоциировать лишь с закрытой страной, со строгими порядками, где правят суровые аятоллы. По ее словам, Иран — это прежде всего благожелательность и культура его жителей, традиции древних империй и живое дыхание истории. А также некоторые особенности, издавна присущие только этой стране.

«Иран, и по сравнению с нашей страной, и может быть даже с Европой, в большей степени сохраняет те черты, которые были издревле присущи иранскому обществу, — рассказала Нина Мамедова. — В отличии от нашей, молодой, иранская цивилизация — древняя, и меняется очень постепенно. Некоторые формы бизнеса, например, тянутся в Иране еще со Средневековья. Они, эти формы, модернизируются, но они есть, как нигде, в общем-то, в мире. То же самое касается менталитета иранского народа. Несмотря на то, что Иран сейчас включает в себя разные этнические группы, им удалось вновь прийти к тому, что они — иранцы, что они моноэтничны. Любопытно, что еще лет 50 назад они на первое место ставили свою этническую принадлежность, сейчас они снова все больше и больше вспоминают о том, что они наследники древней цивилизации, вновь вернувшись к своему, я бы так сказала, общенациональному определению. И, в тоже время, страна не стоит в стороне, она модернизируется, и не только в техническом плане, но и в плане социальных отношений».

По словам собеседницы, что по-настоящему узнать и понять Иран нужно узнать его жителей. «По Ирану есть много литературы, но для начала нужно просто проехаться по этой стране, пообщаться с людьми. Это народ высокой культуры. Люди очень благожелательны и расположены к вам, это поражает. Еще Иран — это чистые города и ухоженные дороги. А вдоль дорог растут розы, которые, кстати, никто не рвет», — поведала эксперт.

Что касается ознакомления с историческими памятниками Ирана, то Мамедова посоветовала не ограничиваться только его нынешней столицей, несмотря на всю ее красоту. «Тегеран стал столицей только в XVIII веке. Стоит посетить старые города. Это Исфахан, где до сих пор стоят легендарные мосты Хаджу и Шахрестан. Это столица зороастризма Йест. Это, безусловно, Шираз, где можно посмотреть на остатки разрушенного Александром Македонским Персеполя, древней столицы Персидской империи», — рассказала она.

Вместе с тем, есть в Иране и места, которые туристам не стоит посещать. «Это отсталые провинции, которые конечно существуют. На границе с Пакистаном, например, тот же Белуджистан. Это районы, которые граничат с Афганистаном. Это очень сложные провинции, куда рекомендовано ехать только узким специалистам. А туристам — не стоит. Да и зачем? Смысла нет», — поделилась сведениями востоковед.

Мамедова также обратила внимание на тот факт, что в Иране существует проблема пресной воды. «Там практически нет крупных рек. Ручушки, которые впадают в Каспийское море — они небольшие. Это одна из особенностей еще древнего Ирана — там никогда не было излишков воды, даже орошение проводилось по подземным каналам, кяризам, чтобы уменьшить водяное испарение. Поэтому, в Иране нет речного транспорта, кроме как на границе с Ираком. И такой культуры - поплавать, поплескаться — в Иране тоже нет», — пояснила она.

Не обошла стороной Мамедова и нормы поведения в иранском обществе. «В Иране вы не можете здороваться с женщиной за руку, тем более обниматься. Только с женой или с сестрой. Полицию нравов в республике отменили, но тем не менее. И там обязательно ношение хиджаба. Он может быть разным, носить хиджаб — это не значит с головы до ног укутаться. Но у женщины должны быть закрыты ноги, а на голове — платок. Хотя бы маленький платочек, чтобы нормы хиджаба были соблюдены. Там за этим следят, поверьте», — рассказала востоковед.

Нина Мамедова отметила и еще одну иранскую особенность, на этот раз касающуюся ведения дел. «Если вы в Иране заключили какую-либо сделку, то необходимо чтобы это кто-либо засвидетельствовал, либо у вас должен быть на руках какой-то письменный договор. Это обезопасит бизнес, и даст гарантии исполнения обязательств с иранской стороны. В шиизме, напомню, действует принцип "такия", обозначающий, так назовем, некое сокрытие мыслей. Поэтому, если вы хотите, чтобы договоренности были исполнены — заручитесь сторонним свидетельством или письменным подтверждением обязательств», — посоветовала она.

В заключение, иранист выразила мнение относительно массовости иранского туристического направления. «Думаю, что Иран все же не станет приоритетным направлением для широкого круга российских туристов, по крайней мере — в настоящий момент. Мы, россияне, привыкли к отдыху в Турции, в Египте, на пляжах Черного моря, у нас сложилась своеобразная культура отдыха на море — лежать на пляже, пить вино... А в Иране нет пляжей. Как вы себе представляете женщину, которая, при существующих нормах, разденется при всех на пляже? И с алкоголем там сложно, пиво — в основном безалкогольное, хоть и вкусное. Хотя, конечно, если поговорить с гидом тет-а-тет, то он может подсказать как обойти существующие запреты, это все решаемо, но это будет все нелегально. Так что для семейного отдыха, в сложившемся у нас понимании, Иран пока подходит мало. А познавательный отдых — да, там на месяц хватит мест для ознакомления со страной», — заключила Нина Мамедова.