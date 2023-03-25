Исследователи выяснили, кто является кормильцем в российских семьях

В большинстве российских семей мужчина и женщина делят семейные расходы поровну, при этом в каждой десятой семье кормильцем является женщина, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Сравни». Выяснилось также, что треть опрошенных живут одни и сами себя обеспечивают, а каждого восьмого содержат родители.

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«31% россиян делят семейные траты пополам. В 16% случаев мужчина является кормильцем, а в 10% семей эту роль на себя берет женщина. Треть респондентов отметили, что живут одни и самостоятельно себя обеспечивают, а еще 12% находятся на обеспечении у родителей», — следует из результатов опроса, в котором приняли участие 1200 россиян.

В случае нехватки денег на повседневные траты более 60% опрошенных признались, что отказываются от таких трат вовсе, четверть берут кредиты, а 10% занимают у друзей.

Около половины респондентов отметили, что им часто не хватает денег до зарплаты, у 25% такое случается крайне редко, 14% испытывали нехватку денег один или несколько раз, а 12% никогда не сталкивались с такой проблемой.

