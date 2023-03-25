Коленвалы и втулки: Мантуров пообещал помощь в производстве компонентов для двигателей

Зампред правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Коломенский завод (входит в состав «Трансмашхолдинга»), единственное в России предприятие, где производятся пассажирские тепловозы и электровозы постоянного тока, и среднеоборотные дизельные двигатели. На состоявшемся затем совещании по вопросам производства отечественных дизельных двигателей для нужд сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения, судостроения и машиностроения для ТЭК представители всех ключевых производителей и потребителей данного вида техники наметили план дальнейшего взаимодействия и развития отрасли, сообщили в пресс-службе правительства.

Статья по теме: Тяжелому машиностроению легче не стало

«В России большой спрос на дизельные двигатели, и он продолжает увеличиваться с каждым годом. Совместно с лидерами отечественного машиностроения уже сформирована инвестиционная программа “Железнодорожное машиностроение и компоненты”, планируемый объем инвестиций по которой составляет 110 млрд рублей на 2022–2025 годы, в том числе на проекты в части дизелестроения», — заявил Мантуров.

Он уточнил, что эта программа осуществляется с господдержкой через льготные займы Фонда развития промышленности, будет задействован и механизм кластерной инвестплатформы, обеспечивающей длинные и дешевые кредиты.

На примере Коломенского завода, который работает на базе собственных конструкторско-технологических разработок, Мантуров ознакомился с процессом локализации ключевых компонентов дизельных двигателей. Общий объем инвестпрограммы по техническому перевооружению производства в 2018–2022 годах составил здесь более 12,5 млрд рублей. За это время, в частности, были созданы новые участки производства блоков цилиндров, топливной аппаратуры, организована поточная линия сборки серийных двигателей. В финальной стадии строительства – центр для их испытаний. В 2023–2027 годах планируется наладить изготовление компонентов цилиндропоршневой группы и коленчатых валов, организовать участки комплексных линий по изготовлению вкладышей и шатунных втулок, распредвалов и приводов насосов.

Министру продемонстрировали уникальное на сегодняшний день оборудование, выполняющее комплексную обработку блока цилиндров, а в цехе топливных систем — высокоточное оборудование для обработки и испытаний топливной аппаратуры – ключевого компонента дизельного двигателя. Как уточнили в пресс-службе, этот завод выпускает двигатели, способные работать не только на дизтопливе, но и на природном, в том числе сжиженном газе.

