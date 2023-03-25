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Рынок выбрал новую главную жертву – Deutsche Bank

Глеб Баранов
25 марта 2023, 00:41

И хотя канцлер Германии говорит, что это ошибка, медведи уже сделали на «шорте» этого банка более $100 млн

Фото: AP