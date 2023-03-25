Европа предложила вчера очередные сюжетные повороты в истории запущенного Штатами банковского кризиса. Американские фондовые индексы они, правда, обрушить уже не смогли, но европейские пострадали серьезно. Пятницу германский DAX завершил падением на 1,66%, французский CAC 40 – на 1,74%, итальянский FTSE MIB – на 2,23%, а австрийский ATX – так и вовсе на 4,37%
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Виноваты во всем этом были, как обычно в последнее время, банки. Общеевропейский STOXX 600 закрыл день падением на 1,37%, но банковский субиндекс потерял 3,8%. И это еще был заметный рост от минимумов дня.
Рынок выбрал новую главную жертву – Deutsche Bank
И хотя канцлер Германии говорит, что это ошибка, медведи уже сделали на «шорте» этого банка более $100 млн
Фото: AP
Европа предложила вчера очередные сюжетные повороты в истории запущенного Штатами банковского кризиса. Американские фондовые индексы они, правда, обрушить уже не смогли, но европейские пострадали серьезно. Пятницу германский DAX завершил падением на 1,66%, французский CAC 40 – на 1,74%, итальянский FTSE MIB – на 2,23%, а австрийский ATX – так и вовсе на 4,37%
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