За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах спецоперации. Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников и шесть реактивных снарядов систем залпового огня, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, были ликвидированы более 85-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20. На Донецком направлении уничтожено более 155-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара ДНР. За сутки на данных направлениях уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30. На Херсонском направлении были ликвидированы до 35-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха», одну противорадиолокационную ракету «HARM» и 11 украинских беспилотников, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9114 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

