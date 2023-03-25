«Потенциал огромный»: президент Уганды назвал сферы для сотрудничества с РФ

Уганда и Россия имеют огромный потенциал сотрудничества, в частности в нефтяной отрасли, в области здравоохранения, сельского хозяйства и во всем, что относится к «обычным потребностям людей». Об этом заявил президент республики Йовери Кагута Мусевени в интервью ТАСС.

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«Потенциал огромный, поскольку мы говорим о потребностях людей, мира. Эти потребности — еда, кров, одежда, медицина, мобильность (возможность передвигаться), связь. Все это и многое другое — людские потребности. Все зависит от того, кто с чем справляется лучше. И так происходит обмен. Наша климатическая ситуация также естественным образом располагает к взаимодополняемости. В тропическом климате можно заниматься тем, чем нельзя заниматься в холодных странах. Поэтому мы можем легко обмениваться по широкому спектру людских потребностей. Я могу судить по нашему экспорту: мы экспортируем молоко, говядину, обувь, кофе, чай, какао, тропические фрукты и зерновые, которые не могут расти в холодных странах. Поэтому потенциал огромный», — отметил глава государства.

Он также указал, что в Уганде высок спрос на российские удобрения, есть потенциал в области нефти и нефтехимии. Кроме того, по его мнению, можно было бы развивать сотрудничество в сфере «патогенной экономики», пояснив, что вирусы и паразиты вызывают не только заболевания, но и «открывают экономические возможности в части антивирусных и антипаразитических препаратов».

Президент Уганды подчеркнул, что очень доволен сотрудничеством с Россией в сфере обороны, страна, по его словам, закупает в РФ «хорошее вооружение и хорошие технологии».

