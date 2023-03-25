Путин отметил положительную динамику торгово-экономических связей с Турцией

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом актуальные темы партнерства двух стран. В частности, российский лидер «выразил удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС «Аккую», сообщает пресс-служба Кремля.

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«Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья», — отметили в Кремле.

Кроме того, Эрдоган позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней зерновую сделку, подчеркнув, что ему понятен принципиальный настрой Москвы добиться полного выполнения второй части «пакетных» договоренностей – устранения барьеров для сельхозпродукции.

В разговоре лидеры затронули и сирийскую проблематику, отметив важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений. При этом глава Турции особо отметил «конструктивную посредническую роль России» в этой ситуации.

