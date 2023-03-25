Путин пообещал втрое больше снарядов и танков в ответ на поставки западного оружия на Украину

Общее количество российских танков и снарядов будет превышать более чем в три раза количество аналогичного вооружения, поставляемого на Украину странами Запада. И поставки вооружения Киеву беспокоят Россию «только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24».

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«Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляют вооружение, это действительно угроза», — ответил Путин на вопрос об отношении к заявлениям западных политиков о поставке огромного количества боеприпасов и военной техники на Украину.

Президент РФ отметил, что в США ежемесячно производится 14-15 тыс. снарядов. В следующем году планируется нарастить их производство до 42 тысяч, в 2025-ом – до 75 тысяч. При этом Вооруженные силы Украины, по подсчетам российских военных, используют за сутки боевых действий до 5 тыс. снарядов.

«Вооруженные силы России тратят гораздо больше. Минобороны и Генштаб вынуждены даже вводить определенные лимиты. Производство, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается. И за тот же период времени российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов. Это нас беспокоит только с той точки зрения, что это попытка продлить конфликт», — отметил он.

Путин также указал, что «поджигатели» планируют направить на Украину порядка 420-440 танков. По этому показателю «все то же самое, что и по боеприпасам», подчеркнул президент. В России за это время, по его словам, произведут и модернизируют уже свыше 1 600 танков, а «общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ». И это уже не говоря об авиации, где разница «на десять порядков», уточнил Путин.

Отвечая на вопрос о боеприпасах с обедненным ураном, которые Запад собирается поставить Украине, президент сообщил, что они не относятся к оружию массового поражения, но так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию, не только для участников боевых действий, но и для окружающей среды и людей, проживающих на этой территории. Однако, по его словам, России и на это есть чем ответить.

«Даже вне контекста этих событий, Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие. В этом нет ничего необычного. Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территориях своих стран-союзников, в Европе свое тактическое ядерное оружие. В шести государствах: ФРГ, Турции, Нидерландах, Бельгии, Италии и Греции — ну, в Греции сейчас нет, но хранилище есть», — указал Путин.

Он отметил, что Россия уже помогла Белоруссии переоборудовать 10 самолетов для применения «такого типа оружия», передала комплекс «Искандер» и к 1 июля закончит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на ее территории.

