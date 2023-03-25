Солнечный ветер спровоцировал сильную магнитную бурю

Институт прикладной геофизики сообщил о продолжающейся третий день сильной магнитной буре. По данным Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН, крупнейшая за последние несколько лет буря вызвана попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра.

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Институт прикладной геофизики оценил степень возмущенности магнитного поля Земли как сильный — на уровне G3, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо. Этот уровень предполагает, что на Земле возможны помехи в связи и ложные тревоги в предохранительных системах энергетических систем.

«Начало бури зарегистрировано около 16 часов по московскому времени 23 марта 2023 года… Буря произошла в отсутствие крупных вспышек на Солнце и вызвана исключительно редким для событий такой силы фактором — попаданием Земли в поток быстрого солнечного ветра. Такие потоки формируются на Солнце в так называемых корональных дырах — темных областях короны с открытыми линиями магнитного поля, вдоль которых происходит мощное истечение вещества в межпланетное пространство. Размер дыры составляет около 1 миллиона километров», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения Института космических исследований РАН.

Там также пояснили, что солнечный ветер — это быстрый поток солнечной плазмы, который со скоростью от нескольких сот до тысячи и более километров в секунду непрерывно обдувает Землю. В обычном состоянии магнитное поле Земли находится в равновесии с этим потоком, однако при резком увеличении скорости или плотности потока, поле Земли выходит из равновесия и начинает колебаться. В связи с этим полярные сияния могут наблюдаться даже на широтах Москвы и Санкт-Петербурга.

Ученые предупредили, что из-за крупного размера корональной дыры магнитные возмущения могут продлиться еще в течение 1-2 суток, при этом они исключили повышение бури до более крупных значений.

