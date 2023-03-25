Стать звездой: в Японии набирают популярность похороны в космосе

Заключительный этап существования за пределами земного мира — теперь не просто научная фантастика. Ветеран похоронной индустрии Японии Томоко Касаи основала компанию, предлагающую вывод на орбиту Земли капсулы с останками, похороны на Луне и даже вечное путешествие по дальнему космосу, пишет газета Mainichi. Несмотря на высокую стоимость таких услуг, мемориальные полеты забронированы на годы вперед.

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«Я была в похоронном бизнесе 20 лет, но чувствовала, что чего-то не хватает. Потом я вспомнила, что в детстве хотела стать звездой, когда умру, и мне пришла в голову идея проводить космические похороны. Но это невозможно было сделать в Японии», — рассказала Касаи.

Свою компанию Space NTK она основала в 2017 году и отправилась в США в надежде найти способ осуществить свою мечту. Там она познакомилась с японским инженером из SpaceX, а уже летом 2020-го ей позвонил японоязычный представитель Илона Маска.

В апреле 2022 года Space NTK успешно провела первый запуск своего спутника Magokoro c останками пяти человек и пяти домашних животных. После запуска ракеты и вывода ее второй ступени на орбиту Земли клиенты могут видеть местоположение своих близких в режиме реального времени с помощью предоставленного QR-кода до тех пор, пока спутник снова не войдет в атмосферу и не сгорит, как падающая звезда. Такое путешествие занимает около пяти-семи лет. Стоимость космического захоронения в Space NTK стартует от 550 тыс. иен ($4 тыс.) за 50 граммов праха.

Кроме того, Space NTK сотрудничает с американской фирмой Space Perspective в проведении похорон заживо, известных в Японии как «seizenso». По словам Касаи, уже зарезервировано 64 места с перспективой таких похоронных полетов в 2026 и 2027 годах. Стоимость этой услуги начинается от $175 тыс. и включает перелет в США, проживание в роскошном отеле и полную поддержку на японском языке. Space NTK также принимает заказы на лунные похороны, которые состоятся в конце 2023 года в сотрудничестве с японской компанией, разрабатывающей луноход.

Издание также приводит данные американской компании Celestis Inc., которая выполнила подобные мемориальные космические полеты уже для тысячи семей из более чем 20 стран, а в мае 2023 года планирует запустить первый в истории мемориальный космический полет в дальний космос с помощью новой ракеты Vulcan от United Launch Alliance. В одной из капсул, которые выйдут на постоянную орбиту вокруг Солнца, будут находиться прах создателя «Звездного пути» Южина Родденберри и его жены Мэджел, а также Филипа Чепмена, первого астронавта австралийского происхождения и научного сотрудника миссии «Аполлон-14». В компании считают, что этот проект станет «первым настоящим аванпостом человечества за пределами системы Земля-Луна».