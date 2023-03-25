В Новосибирской области появилось восемь новых миллиардеров

Количество физических лиц с декларированным доходом свыше 1 млрд рублей выросло в Новосибирской области в 2022 году на треть по сравнению с предыдущим годом, до 27 человек. Свои доходы они получили главным образом от сделок с продажей ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций, сообщила на пресс-конференции ТАСС начальник отдела налогообложения доходов физлиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

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«Количество миллионеров у нас растет. Число плательщиков [с доходом] свыше 1 млрд рублей у нас увеличилось с 19 до 27 человек, от 100 млн до 1 млрд прирост составил 17% (190 человек), от 10 млн до 100 млн тоже рост 17% (1 457 человек). С декларированным доходом свыше 1 млн рублей количество плательщиков увеличилось с 35 тыс. до 44 тыс. рублей, или на 24%», — сообщила Демиденко.

По ее данным, доходы новые миллиардеры и миллионеры получили преимущественно от сделок с продажей ценных бумаг и долей в уставном капитале организаций. Кроме того, в прошлом году разбогатели новосибирцы, занятые в сфере продажи продуктов и оптовой торговли.

Согласно статистике, в УФНС РФ по Новосибирской области за 2022 год поступило более 340 тыс. деклараций, что на 14% больше, чем годом ранее.