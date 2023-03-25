В НПО Лавочкина создадут платформу для группировки космических спутников

Сотрудники научно-производственного объединения (НПО) им. С. А. Лавочкина завершили разработку аванпроекта вариантов унифицированной платформы, на базе которой будет создана группировка спутников дистанционного зондирования Земли. Сейчас идет подготовка к техническому проектированию, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

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«В настоящее время АО "НПО Лавочкина" завершило разработку аванпроекта вариантов масштабируемых унифицированных космических платформ для малых космических аппаратов (МКА) и готовится приступить к следующему этапу, на котором будет проведено техническое проектирование и наземная экспериментальная обработка составных частей унифицированной космической платформы», — сообщили в НПО.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявлял, что для удовлетворения интересов России в сфере дистанционного зондирования Земли необходимо не менее сотни спутников.

