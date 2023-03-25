В России снизилось количество «пьяных» ДТП

По итогам прошлого года в России на 8% снизилось число дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей. Количество погибших в таких авариях тоже уменьшилось. Кроме того, стало меньше автолюбителей, которые садились за руль в состоянии опьянения и отказывались от освидетельствования, сообщили ТАСС в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

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«По итогам прошлого года количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 8,2% и составило 14 428. В этих происшествиях погибли 3 560 человек, что на 7,9% меньше, чем годом ранее», — сообщили в ГУОБДД МВД России.

Кроме того, в прошлом году на 8,1% снизилось количество ДТП с участием водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования. Всего было зафиксировано 2 713 случаев. В таких ДТП погибли 117 человек, что почти на треть меньше, чем годом ранее.

По данным Госавтоинспекции, в 2022 году в нетрезвом виде за рулем было выявлено 535 тыс. водителей, что на 2,4% меньше, чем в 2021-ом, на 2,9% снизилось число автолюбителей, отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования.