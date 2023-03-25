Володин назвал три варианта противодействия решениям международного суда в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории России, и предусмотреть ответственность за его поддержку.

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«Еще в 2002 году в США был принят специальный закон о защите военнослужащих, согласно которому ни один американский гражданин или союзник не может быть арестован или задержан по ордеру Международного уголовного суда. Более того, он дозволяет Вашингтону начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики. Его неофициально стали называть "законом о вторжении в Гаагу», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в российской Конституции уже закреплен приоритет национального законодательства над международным и предложил «продолжить эту работу». Первое, что нужно сделать, по его мнению, — это разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории России и предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС. Во-вторых, необходимо «организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС».

«Третье. У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — отметил Володин.

