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Акции недели: рынок верит в возвращение Globaltrans на родину

Глеб Баранов
26 марта 2023, 13:42

Лучшими в составе Индекса МосБиржи были на этой неделе депозитарные расписки Globaltrans. Рынок верит, что компания покажет сильные результаты, пройдет редомициляцию и вернется к выплате высоких дивидендов.

Артем Геодакян/ТАСС