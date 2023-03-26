Акции недели: рынок верит в возвращение Globaltrans на родину

За эту неделю Индекс МосБиржи прибавил 2,96%, обновив свой максимум с 20 сентября. Три четверти из бумаг, входящих в его состав завершила ее в плюсе, но и на этом фоне депозитарные расписки Globaltrans Investment PLC выделялись. По сравнению с закрытием предыдущей недели они прибавили 9,92%.

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