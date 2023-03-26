Беженцы и военнослужащие увеличили статистику бракоразводных дел на Украине

Количество бракоразводных дел с начала конфликта на Украине по оценкам адвокатов увеличилось примерно в полтора раза. При этом сама конструкция разводов оказалась поломана: подавляющее большинство инициаторов этого процесса обращаются к юристам с запросом «как правильно развестись, если один из супругов за рубежом», сообщает издание «Страна».

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«Если в среднем раньше расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей в судебном порядке даже по обоюдному согласию длилось 2-3 месяца с момента подачи иска, то сейчас – от полугода и дольше. Зависит от региона, загруженности судов, от того, согласны ли стороны на развод и находятся ли оба супруга на Украине», — рассказал специализирующийся на семейном праве адвокат Михаил Евсеев.

По его словам, браки стали распадаться чаще не из-за бытовых причин. Появилась отдельная большая категория клиентов, желающих добиться развода с военнослужащими. Например, муж уже долго служит, и жена за это время нашла себе другого, либо о местонахождении мужа вообще нет никаких данных.

Другая большая категория — беженцы. Чаще всего именно женщины, находясь за рубежом с детьми, обращаются к адвокатам с просьбой расторгнуть их брак на Украине. За год многие из них нашли там работу, наладили быт, устроили детей в иностранные школы и детсады, получают соцпомощь, а кто-то встретил там новую любовь. Есть также и те, кто устал наблюдать из-за границы, как муж сидит на Украине без работы, в армию идти не хочет/не может/не берут, он в депрессии, денег в Европу не присылает, выехать из страны тоже не может.

«Несмотря на все бюрократические и военные сложности, большинство пар разводятся по обоюдному согласию. Но все же возникают вопросы с алиментами, местом проживания ребенка. Не всегда супругам удается прийти к соглашению по "детскому" вопросу. В частности, требования отца видеться с ребенком после развода вполне законны. Но на практике это неосуществимо, если ребенок находится с мамой за рубежом и возвращаться она не собирается», — рассказал адвокат Владимир Емельянов.

По его словам, если раньше ключевым вопросом при разводе был раздел имущества, то сейчас эту тему предпочитают вообще не поднимать.