«Это не военный союз»: Путин высказался о сотрудничестве с Китаем

Россия и Китай развивают сотрудничество, в том числе военно-техническое, но «это не военный союз», заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». При этом он подчеркнул, что это США «создают все новые и новые союзы».

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«Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, оно прозрачное, там нет ничего секретного», — заявил Путин.

По его словам, Москва развивает с Пекином и военное сотрудничество, в том числе проводит совместные учения, как, впрочем, и с другими странами. И «это все прозрачно, но это не военный союз», подчеркнул Путин. При этом идею создания «глобального НАТО» с участием стран Азиатско-Тихоокеанского региона, о которой написано в новой стратегической концепции Североатлантического альянса, он сравнил с военным блоком стран «оси» времен Второй мировой войны и указал, что это «Соединенные Штаты создают все новые и новые союзы».

Рассказывая ранее о прошедших в Москве переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, президент РФ отметил, что главный упор в них был сделан на экономику. Россия и Китай, по словам Путина, естественным образом дополняют друг друга: КНР нуждается в стабильной поставке энергоресурсов, а РФ в состоянии обеспечить такую стабильность.

Председателя КНР президент РФ назвал «очень интересным собеседником», который глубоко погружен во все проблемы и мировые дела, и «до деталей все знает».

«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение — у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», — рассказал Путин.

