Интервью Владимира Путина: Россия не посягает на доллар

Президент России в интервью 25 марта опроверг оценку Западом действий России по переходу в расчетах на национальные валюты как «посягательство на американские деньги». Такую оценку привел в своем вопросе журналист ВГТРК, в контексте темы отхода от доллара к китайскому юаню в экономических связях с КНР.

«Нет, это не соответствует действительности», — заявил Владимир Путин.

По его словам, Россия продолжала бы использовать доллар, но ограничения на его использование вводят сами США, тем самым нанося себе ущерб.

«Значит, мы бы пользовались долларом. Они же нам не дают. А как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань — одна из таких вот валют. Тем более что она используется и в МВФ. Значит, это они сами пилят сук, на котором сидят, я уже об этом много раз говорил, ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных, конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносит ущерб. Можно сказать, еще в ногу стреляют. Это не мы, это они так делают», — подчеркнул Путин.

Он также обратил внимание на факт заморозки российских золотовалютных резервов, оценив его как свидетельство ненадежности США.

«И, конечно, вот сам факт того, что, допустим, они заморозили наши золотовалютные резервы. Все страны мира, уверяю вас, во всяком случае, те, которые имеют ЗВР, да, они все задумались, насколько надежным является американский партнер. И все сделали вывод: не надежным является. Поэтому с удовольствием, с нами с удовольствием договариваются наши партнеры рассчитываться в юанях, — объяснил президент.

Он заявил также, что в укреплении своей национальной валюты заинтересована каждая страна, и Россия будет прибегать к расширению использования в расчетах таких валют, с учетом того, какие из них являются надежными.

«Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят расчеты в юанях вести. Но мы так постепенно будем расширять это. Будем расширять те валюты, которые являются надежным. Каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты. И все страны будут к этому стремиться. Поэтому без всяких сомнений это огромная ошибка со стороны американских властей, то, что они делают, ограничивая расчеты в долларах по всему миру в отношения тех стран, которые им почему-то не нравятся», — указал президент РФ.